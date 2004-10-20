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Шабардина Феклинья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1923

Дата смерти

20.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923

Отец: Шабардин Лаврентий Иванович

Мать: Шабардина Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
07.04.1947

Дочь: Леванова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
22.11.1948

Дочь: Леванова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: Леванова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
17.05.1951

Дочь: Леванова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Леванов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леванов Николай Поликарпович

Смерть
20.10.2004
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