Шабардина Феклинья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1923
Дата смерти20.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Рождение ребёнка
07.04.1947
Дочь: Леванова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
22.11.1948
Дочь: Леванова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
02.01.1950
Дочь: Леванова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
17.05.1951
Дочь: Леванова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Леванов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Леванов Николай Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2004