Торопов Епифан Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1703
Отец: Торопов Семен
Мать: Торопова Анна Осиповна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а
Бракосочетание
До 1732
Жена: Торопова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Торопов Родион Епифанович
Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Торопова Матрона Епифановна
Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а лист
Работа или профессия
1762
Кучеклад РГАДА, 350-2-1636-627об