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Торопов Епифан Семенович

Место рождения

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1703

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Торопов Семен

Мать: Торопова Анна Осиповна

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а
Бракосочетание
До 1732

Жена: Торопова Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Торопов Родион Епифанович

Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Торопов Иван Епифанович

Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Торопов Наум Епифанович

Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Торопова Матрона Епифановна

Мать ребёнка: Торопова Фекла Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а лист
Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кучеклад РГАДА, 350-2-1636-627об

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