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Торопова Фекла Андреевна

Место рождения

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Бракосочетание
До 1732

Муж: Торопов Епифан Семенович

Место жительства
С 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Торопов Родион Епифанович

Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Торопов Иван Епифанович

Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Торопов Наум Епифанович

Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Торопова Матрона Епифановна

Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а лист
Смерть
Неизвестно
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