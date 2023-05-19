Торопова Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Бракосочетание
До 1732
Место жительства
С 1732
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Торопов Родион Епифанович
Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Торопова Матрона Епифановна
Отец ребёнка: Торопов Епифан Семенович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а лист
Смерть
Неизвестно