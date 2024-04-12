Купреянова (Некрасова) Ирина Алексеева
Место рождения
Дата рождения10.04.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1819
Бракосочетание
12.05.1835
Рождение ребёнка
24.10.1838
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.03.1844
Дочь: Малыгина Александра Алексеева
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1845
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Купреянов Алексей Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно