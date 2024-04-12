Купреянова (Некрасова) Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (Некрасова) Ирина Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.04.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1819

Отец: Некрасов Алексей Герасимович

Мать: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.05.1835

Муж: Купреянов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
24.10.1838

Сын: Купреянов Яков Алексеев

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1844

Дочь: Малыгина Александра Алексеева

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Купреянов Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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