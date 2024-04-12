Купреянов Яков Алексеев
Место рождения
Дата рождения24.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1838
Рождение ребёнка
07.10.1862
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Миропа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Некрасова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Миропа Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.04.1882
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Купреянова Миропа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно