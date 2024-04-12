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Купреянов Яков Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1838

Отец: Купреянов Алексей Яковлевич

Мать: Купреянова Ирина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1862

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Миропа Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Некрасова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Миропа Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1882

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Купреянова Миропа Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Миропа Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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