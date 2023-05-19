Купреянова (-) Миропа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1862
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Некрасова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Алексеев
Рождение ребёнка
24.04.1882
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Купреянов Яков Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно