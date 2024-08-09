Хмелевский Евфилий Иванов
Место рождения
Дата рождения10.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1876 ст.
Бракосочетание
23.01.1898 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Сын: Хмельнов Григорий Евфилиев
Мать ребёнка: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
31.07.1907 ст.
Дочь: Шестопалова (Хмельнова) Евдокия Евфилиева
Мать ребёнка: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
30.12.1910 ст.
Сын: Хмельнов Василий Ефимович (Еремеевич)
Мать ребёнка: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно