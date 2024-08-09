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Хмелевский Евфилий Иванов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

10.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1876 ст.

Отец: Хмелевский Иван Кирилов

Мать: Егорова Олимпиада Семенова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
23.01.1898 ст.

Жена: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Сын: Хмельнов Григорий Евфилиев

Мать ребёнка: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1907 ст.

Дочь: Шестопалова (Хмельнова) Евдокия Евфилиева

Мать ребёнка: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1910 ст.

Сын: Хмельнов Василий Ефимович (Еремеевич)

Мать ребёнка: Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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