Егорова Олимпиада Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Хмелевский Григорий Иванов
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
14.11.1869 ст.
Дочь: Хмелевская Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Дочь: Хмелевская Елена Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
10.03.1876 ст.
Сын: Хмелевский Евфилий Иванов
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
16.08.1878 ст.
Дочь: (Хмелевская) Васса Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
19.10.1880 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
28.09.1881 ст.
Дочь: (Хмелевская) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
Около 22.07.1884 ст.
Дочь: Хмелевская Анна Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
30.08.1886 ст.
Дочь: (Хмелевская) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Рождение ребёнка
09.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов
Смерть
Неизвестно