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Егорова Олимпиада Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Иван Кирилов

Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Хмелевский Григорий Иванов

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1869 ст.

Дочь: Хмелевская Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Дочь: Хмелевская Елена Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1876 ст.

Сын: Хмелевский Евфилий Иванов

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1878 ст.

Дочь: (Хмелевская) Васса Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1880 ст.

Сын: Хмелевский Косьма Иванов

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1881 ст.

Дочь: (Хмелевская) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 22.07.1884 ст.

Дочь: Хмелевская Анна Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1886 ст.

Дочь: (Хмелевская) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1893 ст.

Сын: Хмельнов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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