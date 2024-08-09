Хмельнов Василий Ефимович (Еремеевич)
Место рождения
Дата рождения30.12.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С ?.02.1942 по ?.08.1942
П/П 1780, 755 стр. полк, 217 стр. див., 215 арм.зап.стра.полк 61А, 135 стр. бр.
Призыв на военную службу
С 20.02.1942 по 21.02.1942
Волово, Воловский район, Тульская область
Воловский РВК
Пропал без вести (военное)
?.08.1942
или 25.05.1942 (последний раз выходил на связь 08.06.1942 из 4 ОСБ, 1 рота) https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie58234024/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26... Показать все