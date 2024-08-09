Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.01.1898 ст.

Муж: Хмелевский Евфилий Иванов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Сын: Хмельнов Григорий Евфилиев

Отец ребёнка: Хмелевский Евфилий Иванов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1907 ст.

Дочь: Шестопалова (Хмельнова) Евдокия Евфилиева

Отец ребёнка: Хмелевский Евфилий Иванов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1910 ст.

Сын: Хмельнов Василий Ефимович (Еремеевич)

Отец ребёнка: Хмелевский Евфилий Иванов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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