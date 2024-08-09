Хмельнова (Кузнецова) Евдокия Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1898 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Сын: Хмельнов Григорий Евфилиев
Отец ребёнка: Хмелевский Евфилий Иванов
Рождение ребёнка
31.07.1907 ст.
Дочь: Шестопалова (Хмельнова) Евдокия Евфилиева
Отец ребёнка: Хмелевский Евфилий Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1910 ст.
Сын: Хмельнов Василий Ефимович (Еремеевич)
Отец ребёнка: Хмелевский Евфилий Иванов
Смерть
Неизвестно