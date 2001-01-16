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Аржанухина Прасковья Михайловна

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

16.10.1904

Дата смерти

06.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904

Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мать: Пелагея Ефимовна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.12.1931

Сын: Нищёнков Александр Александрович

Отец ребёнка: Нищёнков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1934

Дочь: Нищёнкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Нищёнков Александр Дмитриевич

Россия, Горьковскую область Кулебакский район , деревня Венец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нищёнков Александр Дмитриевич

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Смерть
06.09.1980
Россия, Саратовская область, г. Красноармейск
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