Аржанухина Прасковья Михайловна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения16.10.1904
Дата смерти06.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904
Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Мать: Пелагея Ефимовна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.12.1931
Сын: Нищёнков Александр Александрович
Отец ребёнка: Нищёнков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1934
Дочь: Нищёнкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Нищёнков Александр Дмитриевич
Россия, Горьковскую область Кулебакский район , деревня Венец
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Смерть
06.09.1980
Россия, Саратовская область, г. Красноармейск