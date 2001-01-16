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Нищёнков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

22.08.1908

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908

Отец: Нищёнков Дмитрий Иванович

Мать: Аграфена Авдеевна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.12.1931

Сын: Нищёнков Александр Александрович

Мать ребёнка: Аржанухина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1934

Дочь: Нищёнкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Аржанухина Прасковья Михайловна

Россия, Горьковскую область Кулебакский район , деревня Венец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржанухина Прасковья Михайловна

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Смерть
21.03.1942
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