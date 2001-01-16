Нищёнков Александр Дмитриевич
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения22.08.1908
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908
Отец: Нищёнков Дмитрий Иванович
Мать: Аграфена Авдеевна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.12.1931
Сын: Нищёнков Александр Александрович
Мать ребёнка: Аржанухина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
27.06.1934
Дочь: Нищёнкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Аржанухина Прасковья Михайловна
Россия, Горьковскую область Кулебакский район , деревня Венец
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Смерть
21.03.1942