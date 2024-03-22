Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
20.11.1888
Сын: Аржанухин Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Рождение ребёнка
03.02.1894
Дочь: Аржанухина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1896
Дочь: Пожалова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Нищёнкова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно