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Пелагея Ефимовна

Место рождения

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.11.1888

Сын: Аржанухин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.02.1894

Дочь: Аржанухина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1896

Дочь: Пожалова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Нищёнкова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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