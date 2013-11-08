Аржанухин Михаил Леонтиевич
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рожденияМежду 1860 и 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Между 1860 и 1869
Отец: Аржанухин Леонтий Зотиевич
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.11.1888
Сын: Аржанухин Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
03.02.1894
Дочь: Аржанухина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
05.02.1896
Дочь: Аржанухина Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Аржанухина Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ефимовна