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Аржанухин Михаил Леонтиевич

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Между 1860 и 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1869

Отец: Аржанухин Леонтий Зотиевич

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.11.1888

Сын: Аржанухин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
03.02.1894

Дочь: Аржанухина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
05.02.1896

Дочь: Аржанухина Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Аржанухина Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Ефимовна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ефимовна

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