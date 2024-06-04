Булатов Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Булатов Иван Артемьев
Мать: Булатова Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Булатова) Матрена Семенова
Мать ребёнка: Булатова Парасковья Прокопьева
Смерть
После 1858