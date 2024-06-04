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Булатов Семен Иванов

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Булатов Иван Артемьев

Мать: Булатова Марья Федорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Парасковья Прокопьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Булатова) Матрена Семенова

Мать ребёнка: Булатова Парасковья Прокопьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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