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Булатова Марья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Булатов Семен Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Булатов Василий Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Аграфена (мл) Иванова

Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Артемьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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