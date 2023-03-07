Булатова Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Булатов Семен Иванов
Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Аграфена (мл) Иванова
Отец ребёнка: Булатов Иван Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858