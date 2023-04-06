Булатов Иван Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Иван Артемьев

Булатов Иван Артемьев

avatar

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Булатов Артемий Самойлов

Мать: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Булатов Семен Иванов

Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Булатов Василий Иванов

Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Аграфена (мл) Иванова

Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close