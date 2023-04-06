Булатов Иван Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Булатов Артемий Самойлов
Мать: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Булатов Семен Иванов
Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Аграфена (мл) Иванова
Мать ребёнка: Булатова Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858