Безбородова (Перфилова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородова (Перфилова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Перфилов Александр Иванович

Мать: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безбородов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Александр Федорович

Отец ребёнка: Безбородов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Николай Федорович

Отец ребёнка: Безбородов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбородов Федор

Смерть
Неизвестно
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