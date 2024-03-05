Безбородова (Перфилова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безбородов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безбородов Александр Федорович
Отец ребёнка: Безбородов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безбородов Николай Федорович
Отец ребёнка: Безбородов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безбородов Федор
Смерть
Неизвестно