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Перфилов Александр Иванович

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1890 и 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892

Отец: Перфилов Иван Устинович

Мать: Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
14.11.1910

Жена: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

с.Вёшки
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Перфилов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
07.10.1914

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
28.03.1916

Сын: Перфилов Иван Александрович

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Безбородова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Перфилов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Перфилов Иван Александрович

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Баранова Нина Александровна

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Перфилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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