Перфилов Александр Иванович
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1890 и 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Сын: Перфилов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Сын: Перфилов Иван Александрович
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Дочь: Безбородова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Сын: Перфилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Сын: Перфилов Иван Александрович
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Дочь: Баранова Нина Александровна
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
Сын: Перфилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна