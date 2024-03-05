Перфилова (Кузнецова) Аграфена (Агриппина) Васильевна
Место рожденияд.Давыдово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1888 и 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1888 и 1890
Отец: Кузнецов Василий
д.Давыдово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
14.11.1910
с.Вёшки
Рождение ребёнка
15.09.1911
Сын: Перфилов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1914
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
28.03.1916
Сын: Перфилов Иван Александрович
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Безбородова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Перфилов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Перфилов Иван Александрович
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1932
Дочь: Баранова Нина Александровна
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Перфилов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно