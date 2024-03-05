Перфилова (Кузнецова) Аграфена (Агриппина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилова (Кузнецова) Аграфена (Агриппина) Васильевна

Место рождения

д.Давыдово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1888 и 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1890

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

д.Давыдово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
14.11.1910

Муж: Перфилов Александр Иванович

с.Вёшки
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Перфилов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1914

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
28.03.1916

Сын: Перфилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Безбородова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Перфилов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Перфилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Баранова Нина Александровна

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Перфилов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Перфилов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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