Безбородов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безбородова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Александр Федорович

Мать ребёнка: Безбородова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Николай Федорович

Мать ребёнка: Безбородова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безбородова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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