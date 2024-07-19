Андреев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1953
Сын: Андреев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1956
Сын: Андреев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995