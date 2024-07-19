Андреев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Андреев Дмитрий Степанович

Мать: Киреева Пелагея Евтеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1953

Сын: Андреев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.1956

Сын: Андреев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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