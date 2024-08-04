Киреева Пелагея Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиреева Пелагея Евтеевна

Киреева Пелагея Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.10.1893

Дата смерти

20.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1893

Отец: Киреев Евтей

Мать: Киреева Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Марков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Марков Василий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Андреев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Андреев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
30.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Щетинина Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович

Смерть
20.04.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.