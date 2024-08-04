Киреева Пелагея Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.10.1893
Дата смерти20.04.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1893
Отец: Киреев Евтей
Мать: Киреева Зинаида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Марков Василий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Андреев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Андреев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
30.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Щетинина Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Степанович
Смерть
20.04.1975