Андреева (Мезина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1953
Сын: Андреев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1956
Сын: Андреев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей Дмитриевич
Смерть
1985