Андреева (Мезина) Мария Дмитриевна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева (Мезина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.10.1953

Сын: Андреев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.06.1956

Сын: Андреев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Дмитриевич

Смерть
1985

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