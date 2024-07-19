Андреев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1956
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1956
Отец: Андреев Алексей Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2021
Умер в Нижегородской области, жил в Шахунья