Андреев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1956

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1956

Отец: Андреев Алексей Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
Умер в Нижегородской области, жил в Шахунья

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