Голянина (Левшенкова) Мария Никитична
Место рожденияд. Новое Комягино Вяземского района Смоленской области
Дата рождения15.09.1929
Дата смерти24.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929
д. Новое Комягино Вяземского района Смоленской области
Бракосочетание
02.10.1953
Место регистрации Вепревский сельсовет
Рождение ребёнка
04.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голянин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.12.1957
Дочь: Ильина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Голянин Василий Сергеевич
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.01.2015