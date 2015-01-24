Голянина (Левшенкова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голянина (Левшенкова) Мария Никитична

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Место рождения

д. Новое Комягино Вяземского района Смоленской области

Дата рождения

15.09.1929

Дата смерти

24.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929

Отец: Левшенков Никита Федорович

Мать: Левшенкова Анастасия Филатовна

д. Новое Комягино Вяземского района Смоленской области
Бракосочетание
02.10.1953

Муж: Голянин Василий Сергеевич

Место регистрации Вепревский сельсовет
Рождение ребёнка
04.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голянин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.12.1957

Дочь: Ильина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Голянин Василий Сергеевич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.01.2015
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