Левшенкова Анастасия Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевшенкова Анастасия Филатовна

Левшенкова Анастасия Филатовна

avatar

Место рождения

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

20.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Феофилакт Васильев

Мать: не указана

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Левшенкова Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Левшенков Никита Федорович

Рождение ребёнка
15.09.1929

Дочь: Голянина Мария Никитична

Отец ребёнка: Левшенков Никита Федорович

д. Новое Комягино Вяземского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левшенков Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Левшенков Никита Федорович

Смерть
20.01.1983
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
острая сердечная недостаточность
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close