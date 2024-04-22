Левшенкова Анастасия Филатовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти20.01.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Феофилакт Васильев
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Левшенкова Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Левшенков Никита Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1929
Дочь: Голянина Мария Никитична
Отец ребёнка: Левшенков Никита Федорович
д. Новое Комягино Вяземского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левшенков Анатолий Никитич
Отец ребёнка: Левшенков Никита Федорович
Смерть
20.01.1983
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
острая сердечная недостаточность