Голянин Василий Сергеевич
Место рожденияд. Сосновка Тумановского района Смоленской области
Дата рождения07.02.1931
Дата смерти05.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931
Отец: Голянин Сергей Николаевич
Мать: Голянина Улита Ивановна
д. Сосновка Тумановского района Смоленской области
Рождение ребёнка
04.07.1954
Дочь: Петрова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Голянина Мария Никитична
Рождение ребёнка
18.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голянина Мария Никитична
Смерть
05.01.1966
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область