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Голянин Василий Сергеевич

Место рождения

д. Сосновка Тумановского района Смоленской области

Дата рождения

07.02.1931

Дата смерти

05.01.1966

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
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Место
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Рождение
07.02.1931

Отец: Голянин Сергей Николаевич

Мать: Голянина Улита Ивановна

д. Сосновка Тумановского района Смоленской области
Рождение ребёнка
04.07.1954

Дочь: Петрова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Голянина Мария Никитична

Рождение ребёнка
18.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голянина Мария Никитична

Смерть
05.01.1966
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область