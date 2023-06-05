Голянина Улита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти08.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Михаил Герантьевич
Отец ребёнка: Герантий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Голянин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.02.1931
Сын: Голянин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич
д. Сосновка Тумановского района Смоленской области
Рождение ребёнка
1936
Сын: Голянин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1940
Дочь: Сергеева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич
Смерть
08.02.1965