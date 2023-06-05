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Голянина Улита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

08.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Михаил Герантьевич

Отец ребёнка: Герантий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Голянин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.02.1931

Сын: Голянин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич

д. Сосновка Тумановского района Смоленской области
Рождение ребёнка
1936

Сын: Голянин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1940

Дочь: Сергеева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Голянин Сергей Николаевич

Смерть
08.02.1965