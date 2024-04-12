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Голянин Николай Сергеевич

Место рождения

Сосновка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

12.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Голянин Сергей Николаевич

Мать: Голянина Улита Ивановна

Сосновка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голянина Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голянина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Голянина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голянина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Голянина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голянина Зинаида

Смерть
12.03.1978
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