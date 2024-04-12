Голянин Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти12.03.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Голянин Сергей Николаевич
Мать: Голянина Улита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голянина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Голянина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голянина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Голянина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голянина Зинаида
Смерть
12.03.1978