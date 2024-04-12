Голянин Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Голянин Сергей Николаевич
Мать: Голянина Улита Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1959
Рождение ребёнка
05.06.1964
Рождение ребёнка
05.12.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область