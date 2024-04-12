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Голянин Алексей Сергеевич

Место рождения

Сосновка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Голянин Сергей Николаевич

Мать: Голянина Улита Ивановна

Сосновка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голянина Нина Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голянина Нина Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голянина Нина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голянина Нина Афанасьевна

Смерть
1995
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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