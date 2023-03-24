Белова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1905 ст.
Дочь: Альгашова Вера Семёновна
Отец ребёнка: Белов Семён
Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Белов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Белов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Белов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Семён
Смерть
Неизвестно