Белов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1905 ст.

Дочь: Альгашова Вера Семёновна

Мать ребёнка: Белова Наталья

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Белова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Белова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Белова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белова Степан Семёнович

Мать ребёнка: Белова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Наталья

Смерть
Неизвестно
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