Белова (Белова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Семён
Мать: Белова Наталья
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Деревянченко Валентина
Отец ребёнка: Чурмеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Мария
Отец ребёнка: Чурмеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чурмеев Владимир
Смерть
Неизвестно