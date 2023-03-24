Белова (Белова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Белова) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Семён

Мать: Белова Наталья

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Деревянченко Валентина

Отец ребёнка: Чурмеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Мария

Отец ребёнка: Чурмеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чурмеев Владимир

Смерть
Неизвестно
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