Альгашова (Белова) Вера Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альгашова (Белова) Вера Семёновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

30.09.1905

Дата смерти

03.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905

Отец: Белов Семён

Мать: Белова Наталья

Россия
Рождение ребёнка
26.11.1928

Сын: Альгашев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1937

Дочь: Соколова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1940

Дочь: Егорова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1945

Сын: Альгашов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.10.1991
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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