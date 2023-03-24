Альгашова (Белова) Вера Семёновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.09.1905
Дата смерти03.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905
Отец: Белов Семён
Мать: Белова Наталья
Россия
Рождение ребёнка
26.11.1928
Сын: Альгашев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович
Рождение ребёнка
02.03.1937
Дочь: Соколова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович
Рождение ребёнка
11.06.1940
Дочь: Егорова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович
Рождение ребёнка
16.12.1945
Сын: Альгашов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Альгашов Василий Фролович
Смерть
03.10.1991
Владимир, город Владимир, Владимирская область