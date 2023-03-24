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Альгашов Василий Фролович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

26.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Альгашов Фрол

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
26.11.1928

Сын: Альгашев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1937

Дочь: Соколова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1940

Дочь: Егорова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1945

Сын: Альгашов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.11.1968
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