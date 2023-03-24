Альгашов Василий Фролович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1904
Дата смерти26.11.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Альгашов Фрол
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
26.11.1928
Сын: Альгашев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
02.03.1937
Дочь: Соколова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
11.06.1940
Дочь: Егорова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна
Рождение ребёнка
16.12.1945
Сын: Альгашов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Альгашова Вера Семёновна
Смерть
26.11.1968