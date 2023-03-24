Альгашов Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Альгашов ?
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Сын: Альгашов Василий Фролович
Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Леонтий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно