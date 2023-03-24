Альгашов Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альгашов Фрол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Альгашов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Альгашов Василий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альгашов Леонтий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альгашов Павел Фролович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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