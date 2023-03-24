Альгашов Леонтий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Альгашов Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Константин Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Геннадий Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альгашов Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно