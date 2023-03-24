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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Геннадий Леонтьевич
Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альгашов Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альгашов Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович