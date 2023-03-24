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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альгашов Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альгашов Геннадий Леонтьевич

Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альгашов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альгашов Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Альгашов Леонтий Фролович

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