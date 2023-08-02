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Султанбей Филипп Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Султанбей Савва Саввич

Мать: Султанбеева Мария Федоровна

Бракосочетание
04.02.1908

Жена: (Цыбик) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Султанбей Савва Филиппович

Мать ребёнка: (Цыбик) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Султанбей Илья Филиппович

Мать ребёнка: (Цыбик) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зипир (Султанбей) Надежда Филипповна

Мать ребёнка: (Цыбик) Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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