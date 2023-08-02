Султанбей Филипп Саввич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
04.02.1908
Жена: (Цыбик) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1908
Сын: Султанбей Савва Филиппович
Мать ребёнка: (Цыбик) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Султанбей Илья Филиппович
Мать ребёнка: (Цыбик) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зипир (Султанбей) Надежда Филипповна
Мать ребёнка: (Цыбик) Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно