Султанбеева Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: (Султанбей) Анастасия Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич
Рождение ребёнка
01.10.1893
Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич
Рождение ребёнка
20.10.1895
Дочь: (Султанбей) Параскева Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич
Рождение ребёнка
12.12.1897
Дочь: (Султанбей) Ксения Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич
Рождение ребёнка
26.03.1899
Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич
Смерть
Неизвестно