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Султанбеева Мария Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбей Савва Саввич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Султанбей Филипп Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: (Султанбей) Анастасия Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич

Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Султанбей Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич

Рождение ребёнка
20.10.1895

Дочь: (Султанбей) Параскева Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич

Рождение ребёнка
12.12.1897

Дочь: (Султанбей) Ксения Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич

Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Султанбей Иван Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Саввич

Смерть
Неизвестно

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