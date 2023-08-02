(Цыбик) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
04.02.1908
Рождение ребёнка
14.08.1908
Сын: Султанбей Савва Филиппович
Отец ребёнка: Султанбей Филипп Саввич
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Султанбей Илья Филиппович
Отец ребёнка: Султанбей Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зипир (Султанбей) Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Султанбей Филипп Саввич
Смерть
Неизвестно