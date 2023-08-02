(Цыбик) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Цыбик) Ирина Николаевна

(Цыбик) Ирина Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Цыбик Николай Дмитриевич

Мать: Цыбик (Чигирчиева) Евфросиния Васильевна

Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Султанбей Филипп Саввич

Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Султанбей Савва Филиппович

Отец ребёнка: Султанбей Филипп Саввич

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Султанбей Илья Филиппович

Отец ребёнка: Султанбей Филипп Саввич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зипир (Султанбей) Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Султанбей Филипп Саввич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.