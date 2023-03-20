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Шестаков Долмат Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Шестаков Родион Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шестаков Елесей Долматович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шестаков Осип Долматович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шестаков Михаил Долматович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Иван Долматович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Афинья Долматова

Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Зеньвья Долматовна

Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья Степановна

Смерть
1820
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