Шестаков Долмат Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Шестаков Родион Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шестаков Елесей Долматович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шестаков Михаил Долматович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Афинья Долматова
Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Зеньвья Долматовна
Мать ребёнка: Шестакова Марья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820