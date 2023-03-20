Шестакова Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шестаков Елесей Долматович
Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шестаков Михаил Долматович
Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Афинья Долматова
Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Зеньвья Долматовна
Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно