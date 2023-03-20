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Шестакова Марья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шестаков Елесей Долматович

Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шестаков Осип Долматович

Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шестаков Михаил Долматович

Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Иван Долматович

Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Афинья Долматова

Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Зеньвья Долматовна

Отец ребёнка: Шестаков Долмат Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Долмат Родионович

Смерть
Неизвестно
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