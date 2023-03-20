Шестаков Осип Долматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Осип Долматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шестаков Долмат Родионович

Мать: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шестаков Егор Осипович

Мать ребёнка: Шестакова Парасковья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агрофена Осиповна

Мать ребёнка: Шестакова Парасковья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агафья Осиповна

Мать ребёнка: Шестакова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Парасковья

Смерть
1852
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