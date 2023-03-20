Шестаков Осип Долматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Шестакова Парасковья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агрофена Осиповна
Мать ребёнка: Шестакова Парасковья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агафья Осиповна
Мать ребёнка: Шестакова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Парасковья
Смерть
1852