Пушкарева (Ворожцова) Таисья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Ворожцова) Таисья Митрофановна

Место рождения

Малое Рогово, Кировская область

Дата рождения

10.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941

Отец: Ворожцов Митрофан Дмитриевич

Мать: Ворожцова Софья Михайловна

Малое Рогово, Кировская область
Образование
С 1949 по 1959
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Окончила 10 классов
Образование
С 1959 по 1964
Киров, город Киров, Кировская область
Училась (по направлению колхоза) в Кировском сельскохозяйственном институте на зоотехническом факультете.
Работа или профессия
С 1964
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работала зоотехником в колхозе "Знамя коммунизма". Некоторое время работала зоотехником на Кировской птицефабрике, но затем снова вернулась в колхоз. Работала над улучшением местной породы коров.
Рождение ребёнка
07.12.1970

Сын: Пушкарев Сергей Борисович

Отец ребёнка: Пушкарев Борис Федорович

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1976 по ?.03.1985
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работала председателем Адышевского сельского совета.
Работа или профессия
С 1985 по 2001
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работала страховым агентом в Госстрахе. Вышла на пенсию в 1996 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев Борис Федорович

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