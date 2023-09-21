Пушкарева (Ворожцова) Таисья Митрофановна
Место рожденияМалое Рогово, Кировская область
Дата рождения10.06.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941
Малое Рогово, Кировская область
Образование
С 1949 по 1959
Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Окончила 10 классов
Образование
С 1959 по 1964
Киров, город Киров, Кировская область
Училась (по направлению колхоза) в Кировском сельскохозяйственном институте на зоотехническом факультете.
Работа или профессия
С 1964
Работала зоотехником в колхозе "Знамя коммунизма". Некоторое время работала зоотехником на Кировской птицефабрике, но затем снова вернулась в колхоз. Работала над улучшением местной породы коров.
Рождение ребёнка
07.12.1970
Сын: Пушкарев Сергей Борисович
Отец ребёнка: Пушкарев Борис Федорович
Работа или профессия
С 1976 по ?.03.1985
Работала председателем Адышевского сельского совета.
Работа или профессия
С 1985 по 2001
Работала страховым агентом в Госстрахе. Вышла на пенсию в 1996 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев Борис Федорович