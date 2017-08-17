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Пушкарев Борис Федорович

Место рождения

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.08.1943

Дата смерти

17.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1943

Отец: Пушкарев Федор Аверьянович

Мать: Пушкарева Анна Михайловна

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.12.1970

Сын: Пушкарев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Пушкарева Таисья Митрофановна

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Таисья Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Таисья Митрофановна

Смерть
17.08.2017
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