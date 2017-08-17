Пушкарев Борис Федорович
Место рождения
Дата рождения02.08.1943
Дата смерти17.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1943
Рождение ребёнка
07.12.1970
Сын: Пушкарев Сергей Борисович
Мать ребёнка: Пушкарева Таисья Митрофановна
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева Таисья Митрофановна
Смерть
17.08.2017