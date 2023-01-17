село Адышево, село Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Адышево

Оричевский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
9773Адышевское (Адышево), с. каз.при ррч. Шмелихе и Пыртине.5646123735Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Безсолинская волость
823. Адышево, село бывшее государственное, при речке Шмелихе, дворов 12, жителей 68, церковь православная, школа, базар по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Оричевский район
231743Адышевосело58°21'49°28'O-39-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Оричевский муниципальный район, Адышевское сельское поселение
33630404101с Адышевосело
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