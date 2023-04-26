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(Деревягина) Васса Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1871

Отец: Деревягин Иван Фёдорович

Мать: Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1892

Муж: Деревягин Фёдор Киприанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Деревягин Гаврила Фёдорович

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1896

Дочь: Воробьева (Деревягин) Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Деревягин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1905

Дочь: (Деревягина) Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1908

Сын: Деревягин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1910

Дочь: (Деревягина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: (Деревягина) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: (Деревягина) Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1916

Сын: Деревягин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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