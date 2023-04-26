(Деревягина) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1871
Бракосочетание
02.11.1892
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1894
Сын: Деревягин Гаврила Фёдорович
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
07.04.1896
Дочь: Воробьева (Деревягин) Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
15.04.1904
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
28.10.1905
Дочь: (Деревягина) Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
15.04.1908
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
24.05.1910
Дочь: (Деревягина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
22.01.1912
Дочь: (Деревягина) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: (Деревягина) Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Рождение ребёнка
29.01.1916
Сын: Деревягин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Киприанович
Смерть
Неизвестно