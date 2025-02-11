Деревягин Иван Фёдоров 15.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Деревягин Иван Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.04.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 08.07.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Деревягин Фёдор Киприанович11.05.1874 г.р.
Мать
(Деревягина) Васса Ивановна11.08.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904

Отец: Деревягин Фёдор Киприанович

Мать: (Деревягина) Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
08.07.1904
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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