Деревягин Иван Фёдоров
мужской, родился 15.04.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 08.07.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецДеревягин Фёдор Киприанович11.05.1874 г.р.
Мать(Деревягина) Васса Ивановна11.08.1871 г.р.
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Место
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Рождение
15.04.1904
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.07.1904
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область